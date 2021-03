Calciomercato Milan, per l’attacco scala le gerarchie Édouard

In casa Milan si lavora in maniera costante in vista della prossima stagione. L’attacco verrà rinforzato, Odsonne Édouard potrebbe essere il prescelto

Il Milan di Stefano Pioli, nella gara di ieri pomeriggio, è riuscito ad espugnare il Franchi di Firenze. Un successo importante in vista della Champions League considerando il k.o inaspettato della Juventus e la vittoria dell’Atalanta. Un 2-3 di estrema importanza che permette ai rossoneri di consolidare il 2° posto e quindi di raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Il ritorno nella coppa più importante d’Europa spingerà indubbiamente i dirigenti ad operare in maniera molto attenta sul mercato. Verranno sicuramente rinforzati tutti i ruoli ma si cercherà innanzitutto di capire il futuro di Donnarumma e Çalhanoğlu che non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto che scade a giugno. Stesso discorso per Zlatan Ibrahimovic che scioglierà le riserve solamente al termine della stagione. Lo svedese vuole riportare in Champions il Milan e in caso di mancata qualificazione potrebbe sicuramente avere dei ripensamenti. Il pacchetto offensivo sarà indubbiamente rinforzato; il ritorno in Champions farà scattare automaticamente il rinnovo di Mario Mandžukić anche se il croato si è visto davvero pochissimo da quando è arrivato per via dei continui acciacchi. Urge, quindi, trovare un’altra punta che possa dare tranquillità a Pioli.

Calciomercato Milan, torna in pole il nome di Édouard del Celtic

Come riferito da Pianeta Milan, nella lista di Maldini e Massara ci sono diversi profili. Al momento i tre nomi che piacciono con grande interesse sono Andrea Belotti del Torino, Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo e Dušan Vlahović della Fiorentina. Belotti vuole fare il grande salto e il suo contratto scade nel 2022 e il Gallo non sembra essere intenzionato a rinnovare con i granata. Per Scamacca e Vlahovic preoccupa il prezzo del cartellino. Sono due giocatori molto giovani e per il trasferimento il Sassuolo e la Fiorentina chiedono dai 30 ai 40 milioni di euro. Più accessibile, invece, Odsonne Édouard. L’attaccante del Celtic non è un nome nuovo. Si tratta di un classe 1998 francese che in questa stagione ha messo a referto 20 gol e 5 assist in 34 gare complessive. Per la cessione gli Hoops chiedono 18 milioni di euro considerando anche che il suo contratto scade nel 2022.