Milan, vice-Ibra cercasi: attaccante del Celtic nel mirino

Continua la ricerca di un attaccante che possa sostituire all’occorrenza Zlatan Ibrahimovic

Non solo il difensore, per gennaio il Milan sta cercando anche un attaccante che possa essere utile o che possa far rifiatare all’occorrenza Zlatan Ibrahmovic. Secondo quanto riportato dal Daily Record, i dirigenti rossoneri hanno messo nel mirino un attaccante visto all’opera in Europa League: Odsonne Édouard. Maldini e Massara hanno avuto modo di vederlo dal vivo nell’ultima sfida di Europa League dove il francese è riuscito anche a mettere a segno una rete. Il classe 1998 cresciuto nelle giovanili del PSG e con la maglia del Celtic è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Una dimostrazione sono i suoi numeri in fase realizzativa: 69 reti in 146 presenze. Il contratto del francese scade nel 2022, su di lui c’è da registrate l’interesse di Arsenal e Leicester e per il trasferimento il Celtic chiede almeno 30 milioni di sterline.