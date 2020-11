Le strategia dei rossoneri è ormai chiara: puntare su giovani di talento e di prospettiva, ma che possono dare il loro contributo già da subito. Maldini e Massara per il post Ibrahimovic hanno messo gli occhi su due talenti dell’Ajax.

Prima o poi anche Zlatan Ibrahimovic dovrà appendere gli scarpini al chiodo, per questo motivo i rossoneri, stanno cercando dei profili adatti per la crescita del club. Danilo Pereira da Silva e Lassina Traore sono gli attaccanti monitorati dal direttore sportivo del Milan.

Danilo Pereira da Silva è un attaccante classe 1999 di proprietà dell’Ajax, ma al momento in prestito al Twente. Nonostante la giovane età, il brasiliano ha già collezionato 8 gol in 8 partite, fornendo inoltre 4 assist ai propri compagni. Si tratta di una prima punta molto veloce, in grado di farsi trovare sempre pronto in area di rigore.

Lassina Frank Traoré, classe 2001, al momento sta guidando l’attacco dei lancieri all’età di 19 anni. Veloce, forte fisicamente è già al centro del progetto dell’Ajax. In campionato è stato schierato 13 volte, segnando 7 reti e totalizzando 7 assist. Difficilmente il club olandese lascerà partire facilmente i due, ma il Milan osserva attentamente entrambe le piste.