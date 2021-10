Calciomercato Milan, scovato l’erede di Kessie: arriva dal Portogallo

Calciomercato Milan – Kessie molto probabilmente non rinnoverà il contratto con i rossoneri. A giugno 2022 dunque, l’ivoriano sarà libero di scegliere la propria destinazione e secondo gli ultimi rumors potrebbe seguire Gigio Donnarumma al PSG o addirittura Calhanoglu all’Inter.

Per non restare scoperti in quella zona del campo, nonostante l’acquisto di Adli (lasciato in prestito al Bordeaux) secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli scout milanisti hanno messo nel mirino Ioao Palinha dello Sporting Lisbona.

Il club portoghese lo valuta addirittura 50 milioni di euro e la cifra è insostenibile per le casse rossonere. Allora ecco che si fa strada l’ipotesi Tomas Handel del Vitoria Guimareas e protagonista con l’Under 21 lusitana che possiede anche il passaporto austriaco.