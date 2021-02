Calciomercato Milan, idea Erlic dello Spezia per la difesa

Nella prossima stagione la difesa del Milan potrebbe essere rivoluzionata. Si pensa al classe 1998 dello Spezia

In estate, il mercato rossonero, oltre a concentrarsi sugli attaccanti dovrà far leva anche sui difensori. Nel reparto offensivo resta ancora da decifrare il futuro di Zlatan Ibrahimovic mentre Samu Castillejo potrebbe tornare in Spagna. Sulla trequarti resta ancora il dubbio Hakan Calhanoglu; nell’incontro di mercoledì tra gli agenti e la dirigenza non si è trovato ancora un accordo. Difficile che venga acquistato a titolo definitivo Brahim Diaz, mentre il riscatto di Soualiho Meïté non si farà a meno di clamorosi colpi di scena.

Maldini e Massara devono fare i conti anche con il reparto arretrato. Parlando di centrali di difesa Alessio Romagnoli non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Forse anche volontariamente la società sta temporeggiando considerando lo scarso rendimento del capitano. Come Romagnoli, anche il contratto di Simon Kjaer scade nel 2022 mentre per Fikayo Tomori il Milan dovrebbe versare al Chelsea 28 milioni per il riscatto. Ecco perché la difesa del Diavolo potrebbe subire degli stravolgimenti nella prossima sessione di mercato.

Il Milan studia il colpo Erlic

Il Milan non vuole perdere la sua identità e in estate proseguirà con la politica legata al ringiovanimento della rosa. Il classe 1997 Tomori è un giocatore che potrebbe fare comodo al Milan ma la cifra per il riscatto appare molto alta. Con la possibile cessione di Romagnoli, Maldini e Massara potrebbero pensare di accelerare per aggiudicarsi il difensore inglese. Intanto, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Martin Erlic è finito sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Il classe 1998 dello Spezia è un giocatore molto promettente e ha fatto intravedere le sue qualità anche nella gara giocata qualche settimana fa in Liguria. Il valore del cartellino del croato è di circa 10 milioni di euro; cifra accessibile e alla portata del Milan. Il Diavolo non si fermerà al solo Erlic, la situazione è sicuramente molto delicata e i dirigenti vogliono cogliere ogni occasione possibile.