Calciomercato Milan, verso lo scambio tra Florentino e Paqueta

Calciomercato Milan Florentino Paqueta | “Hanno ruoli diversi, ma potrebbero essere scambiati in estate, o comunque quando si aprirà la prossima sessione di mercato, ancora condizionata dalla data in cui riprenderanno i vari campionati nazionali. Luis Fiorentino è un talentuoso centrocampista centrale, che però da cinque mesi, prima ancora che arrivasse il coronoavirus, il Benfica aveva deciso di tenere in panchina. Lucas Paqueta anche è un talentuoso centrocampista, ma con caratteristiche molto più offensive, che il Milan non è riuscito a far sbocciare”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport.

Mercato Milan, ipotesi scambio alla pari

Entrambi stanno vivendo situazioni delicate con i rispettivi club di appartenenza Paqueta gioca poco per motivi tecnici, Florentino non gioca perché è entrato in rotta di collisione con il club. Il Milan segue Florentino già dalla scorsa estate e nuovamente si era fatto sotto anche a gennaio. In parallelo il Benfica seguiva Paqueta quando ancora giocava in Brasile, nel Flamengo. Per avviare lo scambio sarà decisivo l’atteggiamento del Benfica. I rossoneri sperano di spuntare uno scambio quasi alla pari con valutazioni oscillanti tra i 25 e i 30 milioni di euro per tutti. L’affare può decollare. Se ne riparlerà dopo la fine dell’emergenza coronavirus.