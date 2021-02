Maldini e Massara sono a lavoro per programmare la prossima stagione. Si studia per trovare il vice di Theo Hernandez

La ricerca vice Theo Hernandez gira intorno al futuro di Diogo Dalot. Il calciatore di proprietà Manchester United è in prestito, il Milan sta ragionando se investire o meno sul portoghese. Dalot non avrebbe molto spazio, in caso di ritorno in Inghilterra, e per la cessione i Red Devils chiedono una cifra molto alta. I dirigenti rossoneri davanti ad una richiesta simile potrebbero decidere quindi di cambiare strategia e puntare su altri giocatori.

Voci di mercato emerse nella giornata di ieri accostavano Elseid Hysaj al Milan; l’albanese non rinnoverà il proprio contratto con il Napoli e verrebbe preso a parametro zero. Un altro nome è quello di Junior Firpo del Barcellona, a riferirlo è Calciomercato.com. Maldini ha già tentato di portarlo a Milano nel mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’affare non è andato a buon fine, Firpo lascerà i blaugrana solo quando avrà la possibilità di essere un titolare. Al Milan, al momento, questo appare impossibile: Theo Hernandez è intoccabile e difficilmente verrà relegato in panchina. Si cerca un sostituto che possa farlo rifiatare, soprattutto nel momento in cui il Milan centrerà la qualificazione alla prossima Champions League.