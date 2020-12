Milan, Ibrahimovic può dire addio. Per il futuro due possibili destinazioni

Il futuro dello svedese al Milan non è così certo. Ecco dove potrebbe giocare

Zlatan Ibrahimovic, trascinatore e vero leader, potrebbe salutare il Milan a fine stagione. Nonostante i risultati e i record la sua permanenza non è affatto così scontata. Il contratto scade il prossimo 30 giugno 2021 e la firma sul rinnovo non è così certa. La sicurezza non l’ha data nemmeno lo stesso attaccante che in un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport ha dichiarato che non avrebbe smesso di giocare l’anno prossimo e l’avrebbe fatto al Milan o altrove. Parole importanti che tengono in bilico i tifosi rossoneri. Secondo quanto riferito da Calciomercatonews.com, sono due le possibili destinazioni del futuro: il Napoli e il Tottenham. I partenopei sono alla ricerca di una prima punta di spessore mentre Josè Mourinho potrebbe affidare allo svedese l’eredità di Harry Kane.