Calciomercato Milan, idea a sorpresa per il centrocampo

Il Milan mette gli occhi su Alberto Molerio

I rossoneri attivi sul mercato, nel mirino di Maldini e soci entra di prepotenza Alberto Molerio. Il calciatore dell’UD Las Palmas, come riporta todofichajes, piace ai rossoneri, su di lui anche i top team spagnoli con Barellona e Atletico Madrid in prima linea.

Per il Milan si riduce l’ingaggio

Giocatore dalle grandi qualità, seguito da tempo dai club europei, una scommessa che in casa Milan vorrebbero vincere. Da battere la concorrenza delle spagnole. Si tratta per strapparlo all’attuale club e portarlo in Italia a giugno, non è da escludere il prestito ad un club ‘amico’ in Serie A.