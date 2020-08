In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro in grado di garantire una spinta importante

Il Milan cerca un terzino in grado di garantire una maggiore spinta proprio come fa Theo Hernandez, calabria e conti hanno avuto troppi alti e bassi e per questo si sono messi alla ricerca di un altro titolare.

Il Tottenham fissa il prezzo

I nomi accostati al Milan quest’estate sono molti, ma tra questi ce quello di Serge Aurier, il terzino e stato proposto ai rossoneri proprio dai suoi agenti, il Tottenham chiede 23 milioni ma il Milan non vuole andare oltre ai 15–16 milioni, poichè sarebbe la stessa cifra che il PSV chiede per Denzel Dumfries, giocatore che piace molto ai diavoli. Oltre a loro i rossoneri non mollano la presa per Emerson per il quale però il Barcellona non vuole scendere sotto i 30 milioni.