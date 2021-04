Milan, si cerca un esterno destro: tre i nomi

Il Milan cerca un esterno destro in vista della prossima stagione. Tre i nomi sul taccuino di Maldini e Massara

E’ partita ufficialmente la caccia al nuovo esterno destro. Il scarso apporto in zona gol e assist di Alexis Saelemaekers e di Samu Castillejo sta spingendo i dirigenti ad individuare un calciatore che possa fare un importante salto di qualità.

Castillejo a fine stagione lascerà la Serie A e tornarà in Spagna e come riferito da TuttoSport sono tre i nomi in lizza che possono sostituirlo. Profili già noti visto che il quotidiano torinese cita i vari Jošip Iličić dell’Atalanta, Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia e Jonathan Ikoné del Lille.

Ilicic ha rotto con Gasperini e quindi in estate lascerà Bergamo ma sullo sloveno pesa la carta d’identità visto che va per i 34 anni. Thauvin è in scadenza di contratto e il Milan ha già trovato un accordo ma il francese scioglierà le riserve solo con la matematica qualificazione in Champions League dei rossoneri. Infine per Ikone il Lille chiede una cifra molto importate, ovvero 30 milioni di euro.

