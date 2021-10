Stefano Pioli ha scelto Isco, è lui l’obiettivo di mercato

Il calciomercato del Milan non si ferma mai, i rossoneri sono in piena corsa per lo scudetto, a gennaio possibili nuovi innesti per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo del tecnico rossonero è chiaro, Isco. Il jolly del Real Madrid da tempo sul taccuino dei dirigenti rossoneri, un vero pallino di Pioli. La dirigenza rossonera pronta ad accontentare il tecnico rossonero.

Isco nel mirino dei rossoneri

Ci sarebbero già stati contatti tra dirigenti rossoneri e blancos, i rapporti tra le due società sono da sempre ottimi. Con Ancelotti Isco non trova spazio, a Milano in rossonero potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista e rilanciarsi tornando ai livelli che lo hanno portato a diventare un top. A gennaio sarà assalto a Isco, sarà il colpo di mercato per tentare l’assalto decisivo al tricolore?