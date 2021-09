Calciomercato Milan, Joao Felix è un obiettivo di Maldini? Il punto

Dopo l’emozionante partita di ieri tra Milan ed Atlético Madrid, terminata 1-2 per i colchoneros dopo una buona prova del Milan ed alcuni episodi arbitrali piuttosto dubbi, Maldini e Massara potrebbero aver messo nel mirino un giocatore madridistadal grande valore: parliamo di Joao Felix.

L’ala portoghese, 21 anni, è stato ceduto dal Benfica all’Atlético nell’estate 2019 per ben 127 milioni di euro, ma recentemente sta avendo alcune difficoltà nel brillare all’intento del sistema del Cholo Simeone. Ad oggi si tratta solamente di indiscrezioni, dato che in ogni caso l’affare sarebbe difficile da concludere per i rossoneri.

Il valore di Felix si aggira intorno ai 60 milioni o poco più, cifra praticamente impossibile da offrire per il Milan: è vero che i debiti si sono quasi dimezzati rispetto alla scorsa annualità e che il diavolo ha compiuto alcune mosse in grado di far respirare maggiormente le casse, ma non al punto di potersi permettere tale esborso.

Per questo l’unica soluzione possibile sarebbe quella di offrire, oltre ad un conguaglio, alcune contropartite tecniche di alto valore come, per esempio, Alessio Romagnoli e/o Franck Kessie. Sia l’ex Roma che l’ivoriano sono in scadenza, dunque potrebbero essere messi sul piatto ad un valore leggermente inferiore a quello reale, ma potrebbero comunque essere valutati per non meno di 40 milioni di euro.