Dalla Spagna: “Milan pronto ad offrire 30 milioni”

In casa rossonera si continua a monitorare la situazione legata ai centrocampisti. Con il mancato riscatto di Meite il Milan ha pronto il piano B

Nel posticipo della 27^ giornata il Milan è stato sconfitto dal Napoli di Gennaro Gattuso. Un ko molto pesante perché, dopo la vittoria della Juventus, adesso il secondo posto non è più al sicuro. L’obiettivo dei rossoneri è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League; il piazzamento nei primi quattro posti permetterebbe al Milan di entrare nella competizione più prestigiosa d’Europa dopo molti anni. Questo, in maniera inevitabile, spingerà la dirigenza a rinforzare e non poco la rosa. Tra le esigenze principali ci sono quelle di cercare un terzino sinistro, un esterno destro e un attaccante considerando il possibile e mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Anche il centrocampo potrebbe essere ritoccato, soprattutto tenendo ben presente i continui acciacchi fisici di Ismael Bennacer.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Joao Jordán

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, in queste ultime ore il Milan sta intensificando i rapporti con il Siviglia per un centrocampista classe 1994. Si tratta dello spagnolo Joao Jordán, uno dei giocatori chiave della squadra guidata da Julen Lopetegui. L’ex CT della Spagna stima e non poco Jordán e non vorrebbe privarsi del suo centrocampista. Per il sito spagnolo il Milan sarebbe addirittura disposto ad investire ben 30 milioni di euro pur di strapparlo al Siviglia. Jordán apporterebbe molta tecnica, fluidità nel fraseggio e sicuramente molta geometria. Si tratta assolutamente di un calciatore che il Milan ha bisogno soprattutto nel momento in cui i rossoneri si qualificassero alla prossima Champions League. Il Siviglia punta a tenerselo stretto, anche per richiesta diretta del suo allenatore, ma in estete sarà costretto a sacrificare qualcuno per motivi di bilancio. Al momento la dirigenza spagnola opterebbe proprio per la cessione di Jordán piuttosto che quella dei difensori Diego Carlos o Jules Koundé.