Milan, dalla Spagna: nuovo nome per l’attacco come vice Ibra

Momento delicato per il Milan che ha messo in cima ai suoi pensieri un nuovo attaccante centrale da avere come vice Ibra o per giocare insieme con lo svedese.

Sembrava essere il ruolo di difensore centrale quello per cui il Milan avrebbe investito di più nel mercato di gennaio, con l’infortunio di sua maestà Zlatan Ibrahimovic sembra che però i programmi siano cambiati. Il ruolo di vice Ibra è quello che ha catturato l’interesse dei dirigenti milanisti, sembra infatti che Maldini sia ttoalmente concentrato sul portare a Milano una punta centrale di sicuro affidamento.

Dalla Spagna, Todofichajes.com riporta un nuovo, o meglio vecchio, nome per l’attacco. Si tratta di Mariano Diaz del Real Madrid, già cercato quest’estate dai rossoneri per completare il reparto offensivo. Dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz, sembra quindi che Paolo Maldini voglia puntare su un esubero del Real Madrid. Infatti, oltre a Diaz, il Milan segue da tempo Luka Jovic, bomber serbo che non ha mai trovato spazio e fortuna alla corte di Zinedine Zidane.