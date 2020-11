Calciomercato, insidia Leicester per Juve e Milan

Nuno Mendes, obiettivo di mercato di Milan e Juventus, è finito anche nel mirino del Leicester

Nuno Mendes è un classe 2002, terzino sinistro portoghese dello Sporting Lisbona considerato tra i più promettenti nel suo reparto. Cresciuto nel settore giovanili della squadra della capitale portoghese, Mendes ha debuttato nei professionisti lo scorso 12 giugno 2020 nella gara di Liga NOS contro il Paços de Ferreira.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, sulle tracce di Nuno Mendes non ci sono solamente le due italiane. Infatti, tra le pretendenti si è aggiunto anche il Leicester. Lo Sporting Lisbona considera il terzino come un patrimonio del club e non vuole cederlo per una cifra al di sotto dei €40M.