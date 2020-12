Calciomercato, duello Milan-Juventus per un attaccante francese

Potrebbe profilarsi un duello di mercato tutto italiano per un giocatore del Celtic

I dirigenti del Milan e della Juventus sono alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare le rispettive rosa. I rossoneri cercano un vice-Ibrahimovic mentre i bianconeri un sostituto che possa far rifiatare Morata. Secondo quanto riferito da TuttoSport, l’ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è il classe 1998 del Celtic, Odsonne Edouard. Il giovane francese è nel mirino del Milan da tempo e adesso devono fronteggiare una nuova rivale per accaparrarsi l’attaccante. Il francese è un profilo che potrebbe tornare utile sia per il presente e sia soprattutto per il futuro considerando la giovane età. Da quando è arrivato al Celtic, Odsonne Edouard ha totalizzato 70 reti in 147 presenze totali.