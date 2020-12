Dalla Spagna rilanciano: due big della Serie A su Rudiger

Dopo più di tre anni l’ex difensore della Roma potrebbe tornare in Serie A

I rumors di mercato che parlavano di un interesse da parte del Milan e la Juventus su Antonio Rudiger vengono confermati anche da fichajes.net. Il difensore tedesco del Chelsea è in uscita, ha deluso un po’ le aspettative e Lampard sarebbe disposto a cederlo anche nel mercato di gennaio. Per il portale spagnolo i Blues potrebbero accettare anche il prestito secco con la possibilità di riscattarlo a fine stagione. Il Chelsea vorrebbe intascare almeno 18 milioni di euro. Rudiger potrebbe essere il rinforzo giusto per le due squadre italiane che in questa sessione di mercato vogliono puntellare proprio il reparto difensivo. Rudiger è approdato a Londra per 35 milioni di euro. Anche la Roma in passato ha provato a riportarlo nella Capitale e chissà se lo farà anche a gennaio.