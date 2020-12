Milan, a gennaio arriva solo un difensore: i nomi in lizza

A meno di clamorose cessioni i rossoneri andranno a rinforzare solamente il pacchetto difensivo. Ecco i profili seguiti

Per gennaio la dirigenza rossonera sta cercando un difensore che possa puntellare il reparto arretrato. A meno di clamorose cessioni come quella evenuale di Çalhanoğlu, il Milan prenderà solamente un centrale. Al momento sono tre i nomi in lizza: Ozan Kabak dello Schalke04, Nikola Milenkovic della Fiorentina e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il primo nome è quello che al momento sembra essere in pole, a riferirlo è il Corriere dello Sport. Maldini e Massara sono pronti a presentare un’offerta da €15M più bonus per il turco. Per Milenkovic c’è ancora speranza; il serbo ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina e al momento la sua cessione non sembra così impossibile come in estate. Il classe 2000 Simakan, invece, è un profilo che la società che sta seguendo con attenzione considerando le qualità e non è da escludere che il rinforzo possa essere proprio il francese.