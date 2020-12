Colpo del Milan, i rossoneri ad un passo da Kabak.

Ormai ci siamo, come riporta Don Balon il Milan sarebbe ad un passo da Kabak. Il difensore centrale turco è un classe 2000, attualmente in forza allo Schalke 04 in Bundesliga, i rossoneri avrebbero ricevuto l’ok dal club tedesco per il trasferimento in rossonero a fronte di un esborso pari a 25 milioni di euro.