Milan, dalla Spagna arrivano conferme: i rossoneri puntano su di lui

I rossoneri a gennaio andranno a rinforzare il pacchetto difensivo. In pole al momento c’è il turco Kabak

Secondo quanto riferito da Todofichajes, nel mercato invernale il Milan punterà tutto su Ozan Kabak dello Schalke 04 per rinforzare la difesa. Il turco ha l’interesse di molti club, i rossoneri sono consapevoli della difficoltà della trattativa ma il tentativo verrà fatto. Il club di Gelsenkirchen ha dei gravi problemi economici e ha bisogno di vendere. Questo, però, non implica che regalerà i suoi migliori giocatori. Per Kabak la richiesta è di €30M, una cifra molto alta e il Milan deve lavorarci per abbassare le pretese. Maldini e Massara vogliono far leva sui problemi dello Schalke 04 ma sanno anche di non poter tirare molto la corda. Il tempo e la pazienza saranno un fattori determinanti ma una cosa è certa: il Milan ci proverà fino alla fine.