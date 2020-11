Milan, caccia al difensore: Kabak è il primo nome

Non si ferma la ricerca di un difensore centrale da parte di Maldini e Massara. Kabak resta il primo obiettivo, occhi puntati anche su Lovato del Verona e Simakan del Salisburgo

Secondo quanto riferito da MilanNews, Ozan Kabak dello Schalke 04 è uno dei principali indiziati a rinforzare la difesa rossonera. Con i tedeschi, Maldini e Massara hanno avviato i contatti già la scorsa estate ma la trattiva non si concretizzò perché lo Schalke 04 non riuscì a trovare un’alternativa all’altezza. Nella scorsa sessione di mercato la richiesta fu di €25M ma adesso la società di Gelsenkirchen potrebbe accettare anche una cifra inferiore per via delle difficoltà economiche.

Non solo Kabak. Il Milan sta studiando altri profili e tra questi spicca il nome di Matteo Lovato del Verona di Mohamed Simakan dello Strasburgo, anche quest’ultimo vicino a vestire la maglia rossonera nella sessione estiva. Il sogno resta Nikola Milenkovic che non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina ma per la cessione del serbo Commisso chiede una cifra molto alta.

