Milan, contatti tra il Real Madrid e gli agenti di Kessie

Il centrocampista ivoriano finisce nel mirino dei Blancos. Il Milan non molla la presa e vuole tenersi il suo centrocampista

Uno dei punti forti del Milan di Stefano Pioli è sicuramente Franck Kessié. Il futuro del centrocampista ivoriano sembrava essere lontano dai rossoneri ma con l’avvento dell’ex tecnico dell’Inter il suo futuro è cambiato. Kessiè si è preso spesso in mano la squadra dimostrando di essere un vero leader all’interno dello spogliatoio. E’ l’uomo in più che sta permettendo al Milan di volare in alto in classifica, non solo per motivi di atteggiamento ma anche per quelli tecnici. Kessié è un punto di riferimento nel centrocampo rossonero poiché offre quantità, centimetri, fisicità e a anche un importante apporto in termini di gol. Considerando le 25 presenze in Serie A ha messo a referto ben 9 reti, mentre in Europa League è andato a segno in un’occasione. Il classe 1996 è già arrivato a doppia cifra e con una stagione ancora in corso il suo bottino non può che crescere.

Calciomercato Milan, il Real Madrid piomba su Kessie

La sua crescita esponenziale e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Kessie sta attraversando un periodo di forma strepitoso ed è capace di fornire performance di livello in Serie A ma anche in Europa League. Secondo quanto riferito da Tuttosport ci sono diversi club di Premier League interessati al classe 1996, probabilmente il campionato inglese è quello più adatto considerando le sue caratteristiche. Però, piace anche in Spagna sponda Real Madrid. La dirigenza Blancos ha contattato gli agenti del giocatore per avere informazioni considerando che il suo contratto scade nel 2022. Il Milan vuole tutelarsi e soprattutto tenerselo stretto. Non sarà facile perché ci sono molte squadre interessate ma l’obiettivo di Maldini e Massara è quello di portare lo stipendio da 2,2 a 3 milioni di euro e di prolungare la scadenza nel 2026. Uno sforzo che il Milan dovrà inevitabilmente fare se non vuole perdere Kessie e, se punta ad alzare il livello della rosa, non può fare a meno di giocatori come lui.