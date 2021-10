Calciomercato Milan, Kjaer come Kessie? Il punto sul rinnovo

Il difensore danese ha parlato dal ritiro della Nazionale danese del Milan.

Kjaer spaventa il Milan. Il difensore rossonero potrebbe lasciare presto il Milan come Donnarumma, Calhanoglu e in futuro Kessie, sempre più vicino a lasciare il club rossonero, su tutti Barcellona e Psg.

Il giocatore danese ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo futuro al Milan, il difensore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Occhio Milan, dopo Donnarumma e Calhanoglu ora Kjaer?

Queste le parole del difensore danese: ​”Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”.

L’ipotesi più probabile è che il giocatore possa rinnovare il contratto fino al 2023 sempre alle stesse cifre ovvero 1,2 milioni di euro rimanendo un punto fermo della formazione di Pioli.