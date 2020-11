Milan, Laxalt finanzia il colpo Ajer: la situazione

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa rinforzare il pacchetto arretrato. Torna di moda il nome del giocatore del Celtic

Kristoffer Ajer è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan nell’ultima sessione di calciomercato estiva. Alla fine, però, è stato Diego Laxalt a trasferirsi in Scozia. L’ex Genoa finora ha conquistato tutti, offrendo prestazioni di buon livello e la situazione può essere d’aiuto al Milan. L’uruguaiano si è trasferito con la formula del prestito secco e il Celtic adesso pensa di acquistarlo a titolo definitivo. Maldini e Massara, a questo punto, potrebbero utilizzare Laxalt come contropartita tecnica per arrivare a Ajer. Quest’ultimo viene valutato €25M, mentre Laxalt €10M. Una cifra che rientrerebbe nei piani dei dirigenti rossoneri che per gennaio hanno stanziato un budget da €15M per rinforzare la difesa.