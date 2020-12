Calciomercato, Gomez può salutare l’Atalanta: due big della Serie A in pole

Nonostante il passaggio del turno di Champions League, il futuro del Papu resta ancora in bilico

La vittoria dell’Atalanta contro l’Ajax ha permesso alla Dea di conquistare per il secondo anno consecutivo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. La vigilia della sfida clou non è stata molto tranquilla dato che, come riportato da L’Eco di Bergamo, ci sarebbe stato un duro confronto tra l’argentino e la società a seguito di un episodio avuto con l’allenatore Gian Piero Gasperini. La richiesta del Papu ai vertici dirigenziali sarebbe stata quella di scegliere tra lui e l’ex allenatore del Genoa e la società ha risposto che la priorità restava il tecnico. Uno scenario che ha fatto accendere il mercato. Gomez potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio e sul 33enne c’è a registrare l’interesse del Milan e della Lazio. Entrambe le squadre, anche per le situazioni incerte legate a Calhanoglu per i rossoneri e per Luis Alberto per i biancocelesti, sono in pole per l’argentino. A riferirlo è Calciomercato.it. Nonostante l’età, l’Atalanta per la cessione chiede almeno 10 milioni di euro.