Calciomercato, colpo del Milan: arriva a zero dal Real Madrid

Non c’è solo Florian Thauvin per rinforzare l’attacco rossonero. Secondo Don Balón il Milan sta preparando un colpo importante per la prossima stagione. Per il magazine spagnolo il nome nuovo è quello di Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid. Con Zidane sta trovando pochissimo spazio; Vazquez è stato addirittura adattato a giocare come terzino e il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2021. A Milano, sponda rossonera, lo spagnolo potrebbe aprire un capitolo nuovo della sua carriera. L’attaccante dal Real Madrid percepisce €3,5M netti a stagione e con il Milan potrebbe firmare un contratto con un salario più basso ma spalmato in più anni. Vazquez porterebbe esperienza e freschezza offensiva, con i Blancos lo spagnolo ha vinto praticamente tutto: due volte la Liga, una Supercoppa spagnola, tre Champions League, due Supercoppe europee e tre Mondiali per club.