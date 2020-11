Milan, Maldini: “Ecco la nostra intenzione sul futuro di Calhanoglu”

l rossoneri continuano a vincere e a consolidare il primo posto in classifica. La dirigenza pensa anche al futuro, le dichiarazioni di Paolo Maldini sul rinnovo del turco

Dopo 10 anni dall’ultima volta, il Milan è riuscito a sbancare il San Paolo di Napoli. Una vittoria per 3-1 che consente ai rossoneri di consolidare il 1° posto in classifica. Un primato raggiunto finora grazie ai gol di Zlatan Ibrahimovic ma anche attraverso il contributo di molti altri giocatori. Tra questi non si può non menzionare Hakan Calhanoglu; il turco dall’ultima parte di stagione è cresciuto in maniera esponenziale ed è stato spesso determinante. Il suo futuro al Milan, però, è ancora incerto. Il numero 10 è ormai prossimo alla scadenza, Maldini e Massara lavorano da tempo sul rinnovo ma l’accordo tarda ad arrivare a causa della distanza tra le parti. Ieri, prima della gara contro il Napoli, Maldini ha parlato della situazione ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il dirigente rossonero a proposito del rinnovo del turco: “Ci sarà sicuramente, la nostra intenzione è quella di provare a tenere Calhanoglu, come stiamo provando a tenere Gigio Donnarumma. Naturalmente, poi, dobbiamo essere contenti in due. In questo momento credo che lui sia abbastanza sereno. Anche quando non faceva prestazioni eccezionali, dava l’anima. Punto di forza, questo, ma a volte può anche essere un punto debole”.