Calciomercato Milan, Maldini ha puntato 3 talenti del Crystal Palace

Calciomercato Milan

Il Milan è continuamente alla ricerca di nuovi giovani talenti da portare in rossonero. A fine stagione lo staff della società avrà molto da lavorare tra rinnovi, cessioni e nuovi ingaggi. Le ultime voci parlano di Paolo Maldini che ha puntato gli occhi su diversi giocatori del Crystal Palace.

Maldini, grandi affari in Inghilterra

Gli scout rossoneri tengono d’occhio i progressi di ben tre giocatori del Crystal Palace. Tra questi spicca la presenza del centrocampista ivoriano Wilfried Zaha. L’ambita ala ivoriana Wilfried Zaha (28 anni), calciatore che, dopo aver vissuto un’esperienza frustrante al Manchester United, è finalmente maturato nella squadra di Selhurst Park, facendosi notare in tutta Europa, soprattutto da Paolo Maldini. Non solo, i dirigenti del club rossonero hanno puntato anche un altro giovane, si tratta del centrocampista nigeriano Eberechi Eze (22 anni) e il serbo Luka Milivojevic (29), sempre centrocampista. I due giocatori piacciono a Stefano Pioli e, Paolo Maldini farà di tutto per portarli a Milanello con le migliori trattative. Il Milan è in corsa anche per Thauvin Florian (28 anni) giocatore dell’Olympique Marsiglia, dal quale si libera il prossimo giugno. Un’operazione più complicata, perché il francese è molto ambito e avrà decine di offerte nella prossima finestra di mercato, per tali motivi Maldini punta sempre l’obiettivo su più soluzioni.