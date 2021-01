Milan, Mandzukic in rossonero ci siamo: i dettagli

L’attaccante croato è sempre più vicino al rossoneri, andrà ad aggiungersi all’acquisto di Meitè dal Torino per rinforzare la squadra in piena lotta scudetto.

Sembrava un affare difficile da realizzare ma finalmente la fumata bianca è ormai vicina tra l’attaccante Mario Mandzukic e il Milan. Notizia dell’ultim’ora, come riportata da Gianluca Di Marzio, l’attaccante arriverà già domani in Italia per sostenere le visite mediche e firmare con il diavolo. Operazione fortemente voluta da Paolo Maldini per andare a rinforzare il reparto offensivo con un giocatore esperto e di grande carisma come è il croato. Arriva con un contratto per sei mesi con opzione di rinnovo.

Mandzukic tornerà quindi Italia dopo la sua esperienza con la Juventus e andrà molto probabilmente a contendersi lo scudetto proprio con la sua ex squadra, una rivincita anche visto il trattamento riservato dalla Juventus nei confronti del giocatore che lo mise 6 mesi fuori squadra prima della cessione. Mandzukic nelle idee iniziali sarà il vice Ibrahimovic ma sarà alla fine Pioli e la condizione fisica del croato a stabilire l’importanza e il ruolo all’interno della squadra.