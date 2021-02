Il centrocampo rossonero potrebbe rinforzarsi con un classe 1997 proveniente dal Borussia Mönchengladbach

La situazione a centrocampo del Milan sarà una questione che terrà attivo il dt, Paolo Maldini. Come riferito da PianetaMilan, Sandro Tonali, Franck Kessié e Ismaël Bennacer sono tre giocatori importanti per il presente e per il futuro del club. Rade Krunić sembra destinato al trasferimento nella prossima sessione di mercato, mentre non è scontato il riscatto di €8M per acquisire Soualiho Meïte dal Torino.

Maldini e Massara, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, vogliono regalare a Stefano Pioli giocatori pronti e adatti al suo modulo di gioco. Da tempo i dirigenti stanno seguendo Florian Neuhaus, giocatore che conosce perfettamente il 4-2-3-1 poichè ne è protagonista nel Borussia Mönchengladbach di Marco Rose. Il calciatore lascerà la Germania solamente per €40M, cifra presente nel suo contratto come clausola rescissoria. In Italia piace anche a Juve e Inter mentre in Bundesliga è un giocatore apprezzato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund.