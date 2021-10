Calciomercato Milan, Maldini scatenato: rinforzo da Champions in difesa

Il Milan, secondo i rumors delle ultime ore, sarebbe sulle tracce di Kalidou Koulibaly, difensore senegalese colonna portante della difesa del Napoli dalla stagione 2014-2015.

Da tempo si parla di un suo addio da Napoli e il calciomercato estivo 2022 potrebbe essere quello giusto. KK ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e Maldini potrebbe formulare un’offerta di 25 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar andare via il giocatore che potrebbe essere acquistato l’anno successivo a parametro zero.

Il fascino del clun meneghino è molto elevato, ma su Koulibaly c’è da registrare la concorrenza di squadre come PSG, Manchester City e Liverpool. Perciò se dovesse iniziare un’asta per il senegalese il Milan, ovviamente, non farebbe nulla.