Milan, il difensore è la priorità: obbiettivo in Francia

L’ultimo infortunio di Gabbia ha cambiato i piani della dirigenza milanista, che ora dovrà ricorrere subito al mercato per trovare un difensore duttile e giovane.

È stato forse l’unica nota stonata di un ottimo mercato del club rossonero nella sessione estiva del mercato. Molte persone hanno parlato della mancanza di un vice Ibra, quello che però sembra mancare di più alla squadra rossonera è un centrale difensivo affidabile da affiancare a Romagnoli, Gabbia e Kjaer, vista anche l’inaffidabilità fisica di Duarte e Musacchio.

In queste ultime partite dell’anno sarà infatti l’adattato Kalulu, che nasce terzino di spinta, a ricoprire il ruolo di difensore centrale viste le numerose assenze. Dalla Spagna, secondo il Mundo Deportivo il Milan sarebbe una delle tre squadre in corsa, oltre a Barcellona e Bayern Monaco, per ingaggiare il talento del Marsiglia Boubacar Kamara, difensore 21enne del Marsiglia. Il difensore è valutato 60 milioni di euro, non sarà quindi per niente facile strapparlo al club francese e alla concorrenza delle altre big.