Milan, il regalo di mercato per Pioli: arriva già a gennaio?

I rossoneri continuano a mantenere la vetta della classifica, il mercato di gennaio può portare un regalo a Pioli

Il primato in classifica del Milan conferma che al momento i rossoneri sono la migliore squadra della Serie A. Parte del merito va dato anche a Stefano Pioli. La dirigenza sta apprezzando e non poco il lavoro dell’allenatore e adesso vorrebbe fargli un bel regalo di mercato. Uno dei suoi pupilli sin dai tempi della Fiorentina è il difensore serbo, Nikola Milenkovic. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, martedi c’è stato un incontro tra l’agente e i dirigenti rossoneri. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di portarlo a Milano già a gennaio con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 25-30 milioni di euro. Da capire le intenzioni della Fiorentina che si trova in una posizione di classifica non molto sicura e difficilmente si vorrà privare del suo difensore. Il Milan ci proverà, Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli il suo pupillo.