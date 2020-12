Milan, niente Villareal per Musacchio: ecco dove giocherà

Il difensore argentino era stato accostato al Villareal, sua ex squadra

Il futuro di Mateo Musacchio sarà quasi certamente in Spagna. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno al Villareal, squadra che gli ha permesso di trovare la consacrazione. Però, secondo quanto riferito da todofichajes l’argentino potrebbe approdare al Valencia. La squadra di Javi Garcia ha l’urgente bisogno di un difensore per la seconda metà della stagione. Il club spagnolo sta attraversando gravi problemi economici e per questo non può fare grandi follie. Musacchio potrebbe però rescindere il contratto con il Milan e quindi accasarsi al Valencia a costo zero.