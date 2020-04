Il Milan sonda il terreno per Emery

Emery nel mirino del Milan – Dalla Spagna arrivano nuove conferme: il Milan ha sondato Unai Emery. Secondo indiscrezioni di As, il Milan ha avuto contatti con il tecnico spagnolo, è lui la vera alternativa a Pioli. Un sondaggio per capire la disponibilità dell’alleantore esonerato in questa stagione dall’Arsenal. Per la panchina dei rossoneri diventa quindi corsa a tre con Stefano Pioli e Ralf Rangnick, pista smentita dallo stesso allenatore poche ore fa.