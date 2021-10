Calciomercato Milan, nuovi contatti per l’erede di Kessié

Le trattative della scorsa estate

Torna tra gli obiettivi il giovane francese che durante l’estate era stato vicino al Milan, si tratta di Romain Faivre.

Le trattative erano a buon punto finché il Brest non ha deciso di togliere il giovane dal mercato, l’interesse della società rossonera si è quindi spostato su Junion Messias. Sembrerebbe però che ora la volontà del Brest sulla cessione del calciatore stia cambiando ancora.

Romain Faivre, concreta la possibilità per il Milan

Faivre ha già regalato ai suoi tifosi in Ligue 1 ben 2 gol e 3 assist, Maldini e Massara sembrano seriamente interessati al suo profilo che non dispiace nemmeno a Stefano Pioli.

Romain Faivre è un giocatore duttile, può agire su tutto il fronte offensivo e se necessario anche come prima punta. In Francia è paragonato a Ben Arfa ma lui sottolinea “Io adoro anche Ronaldinho, è grazie a lui che mi sono innamorato del calcio”.

Non si esclude un arrivo in rossonero già a gennaio, soprattutto se il Milan dovesse andare avanti in Champions League. Più probabile che sia a giugno l’arrivo di Faivre, valutato dal Brest 13 milioni.