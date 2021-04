Julian Draxler al centro dei pensieri della dirigenza rossonera. Il calciatore, in scadenza di contratto, non rinnoverà.

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera pensa a Julian Draxler, fantaista tedesco in forza al PSG, come rinforzo in caso di qualificazione alla prossima Champions League

Il contratto del calciatore nativo di Gladbeck classe 93 con il Paris Saint Germain andrà in scadenza a giugno e alcuni club si stanno già muovendo per il suo possibile acquisto.

Secondo quanto viene riportato dal giornalista Nicolò Schira, Julian Draxler non rinnoverà il contratto con il Psg, in scadenza a giugno. Stiamo parlando di un trequartista di grande qualità, nel pieno della maturità calcistica (27 anni) e che può giocare anche nel ruolo di ala sinistra. In questa stagione in Ligue 1 ha totalizzato 18 partite, in cui ha messo a segno 4 gol e realizzato 2 assist. Un calciatore di livello assoluto, oscurato dalle tante stelle del Psg.

Il vero ostacolo è quello relativo all’ingaggio. E’ vero che Draxler arriverebbe senza alcun esborso economico, ma è altrettanto vero che il tedesco guadagna attualmente circa 7 milioni di euro, una spesa insostenibile per il Diavolo. Infatti la linea rossonera, dettata dal fondo Elliott, prevede un tetto salariale fissato a 4 milioni di euro. Inoltre Maldini e Massara devono fare i conti con i tanti rinnovi ancora in stand-by: Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic e Romagnoli.

Le voci di mercato non stanno destabilizzando Julian Draxler, che è completamente concentrato sul finale di stagione. Il fantasista tedesco ha parlato della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco; rivincita della finale dello scorso anno: «Senza dubbio è una partita non facile perché parliamo di una delle migliori squadre del mondo. L’anno scorso hanno vinto la Champions League contro di noi. Ma anche noi abbiamo un’ottima squadra e giocatori incredibili. Penso che sarà una partita molto combattuta. I dettagli saranno importanti e faranno la differenza. Sento che la squadra è pronta per giocare questo confronto. Daremo tutto».