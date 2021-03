Milan, dal Bologna il nuovo esterno. Calhanoglu in Turchia?

Maldini e Massara continuano a lavorare per rinforzare il Milan in vista della prossima stagione. Piace Orsolini mentre per Calhanoglu si parla di un ritorno in patria

In vista del prossimo campionato e quindi della prossima stagione il Milan sta pensando in grande. Il possibile ritorno in Champions League riporterebbe i rossoneri nella competizione più importante d’Europa dopo moltissimi anni. Nell’agenda di Maldini e Massari sono in programma diversi impegni. Restano da risolvere le questioni rinnovi che vedono coinvolti Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Situazioni ancora aperte e non definite ma i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e sono alla ricerca dei rinforzi giusti. Un ruolo che verrà rinforzato è quello dell’esterno d’attacco. Il nome in pole ormai da mesi è quello di Florian Thauvin del Marsiglia; il francese è in scadenza di contratto e con molta probabilità non rinnoverà. Spunta però un nome nuovo ed è quello di Riccardo Orsolini. A riferirlo è Repubblica. Il contratto del classe 1997 scade nel 2022 e l’ex Ascoli si torva nella fase giusta per fare il grande salto di qualità. I felsinei, per la cessione, chiedono circa 20 milioni di euro. Prezzo più che abbordabile cosi come il suo ingaggio visto che Orsolini percepisce circa 1,2 milioni di euro netti all’anno.

Calciomercato, futuro al Galatasary per Calhanoglu?

C’è ancora un grande punto interrogativo sul futuro del calciatore turco. La firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata e con il passare del tempo si ha la sensazione che non ci sarà. Nell’edizione odierna di TuttoSport, sono state riportate le parole pronunciate da Calhanoglu nel ritiro della sua nazionale. Ecco che cosa ha detto il turco a proposito del suo futuro: “Un giorno spero di giocare al Galatasaray. Perché no? Ho il tatuaggio di un leone perché tifo il Gala sin da bambino”. Probabilmente è un desiderio che vorrà realizzare al culmine della sua carriera ma intanto queste dichiarazioni hanno suscitato un malcontento tra i tifosi rossoneri. Il turco ha rifiutato l’ultima offerta del Milan: 4 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2025. Proposta non gradita sia dal giocatore e sia dal suo agente Gordon Stipic. Tra tre mesi ne sapremo di più, intanto le sue dichiarazioni e il suo ultimo rifiuto fanno riflettere.