Calciomercato Milan, Ozil per il dopo Calhanoglu: i dettagli

Il Milan sta lavorando per il rinnovo di Calhanoglu, in quanto il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2021. Per sostituirlo i rossoneri potrebbero pensare a Mesut Ozil, oramai ai margini del progetto dell’Arsenal.

Si tratta di un’ipotesi, ma il contratto di Ozil con i Gunners terminerà nel 2021 e non sembrano esserci le possibilità per il rinnovo. I rossoneri stanno cercando di definire l’accordo con l’entourage di Calhanoglu per il prolungamento del contratto, nonostante ci sia distanza tra la domanda e l’offerta (il Milan offre 3,5-4 milioni di euro, il giocatore ne chiede 6).

Il tedesco potrebbe sostituire il turco già a gennaio. La cifra del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe firmare un contratto con la squadra milanese per due anni sulla base di 6 milioni di euro annui.

Il giocatore si adatterebbe perfettamente al 4-2-3-1 di Pioli, agendo da trequartista alle spalle di Ibrahimovic. Sul numero 10 dell’Arsenal c’è l’interesse di numerosi club della MLS, quali Inter Miami FC, Los Angeles Galaxy e New York City FC, nonché le grandi del calcio turco come Fenerbahçe e Galatasaray.