Calciomercato Milan, Rangnick esce allo scoperto: “Mi hanno cercato”

Calciomercato Milan Rangnick esce allo scoperto

Ralf Rangnick ‘apre’ al Milan. Da tempo l’allenatore tedesco è accostato alla panchina dei rossoneri e in un’intervista a ‘Bild’ sembra confermarlo. “Non posso escluderlo completamente”, ha detto l’attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. “Una volta il Milan mi ha chiesto se ci fosse la possibilità. Ho quindi informato la Red Bull”, ha proseguito. “Poi ci sono stati dei colloqui con il mio procuratore. Poi è arrivato il coronavirus e da allora ci sono state altre e più importanti questioni. Al momento, il club e la lega hanno altri problemi. Non si sa se la stagione continuerà, quando, come e dove”, ha aggiunto Rangnick.

Calciomercato Milan Rangnick pressa Gazidis

Resta da capire, riporta l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport, “se

siamo di fronte a delle semplici dichiarazioni di circostanza, dettate dalla bolla di sapone

nella quale si trova il Milan, cosi come tutto il calcio italiano del resto. Da un lato una stagione da portare a termine nella quale va tutelata la posizione di Pioli, allenatore apprezzato dalla squadra e dalla stessa dirigenza. “Oppure se le uscite di Rangnick non nascondano una strategia comunicativa studiata a tavolino con il suo entourage

per mettere pressione a Gazidis e accelerare i tempi della chiusura”.