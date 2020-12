Milan, scontro Raiola-Donnarumma per il rinnovo

La trattativa per il rinnovo del portiere classe 1999 si sta facendo sempre più complicata. La situazione

Passano i giorni e il rinnovo di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan non c’è ancora. Le parti non hanno ancora trovato un accordo, una situazione che vede al momento aumentare le possibilità di vedere il classe 1999 lascare il Milan a costo zero. In caso di mancata firma sul nuovo contratto, Mino Raiola ha già pronto una strategia: quello di proporlo al Real Madrid. L’agente spinge per il trasferimento in maglia Blancos ma Donnarumma si sente legato al Milan e vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia. Il futuro del giovane portiere è ancora tutto da scrivere, tra qualche settimana sapremo con certezza se l’estremo difensore continuerà a difendere i colori rossoneri o meno.