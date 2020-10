Il numero 10 rossonero è rinato sotto le cure di Stefano Pioli. A suon di prestazioni eccellenti, da top player, ha attirato l’attenzione di molti club tra cui il Manchester United.

Hakan Calhanoglu per il momento ha dichiarato fedeltà al Milan, ma “verba volant, scripta manent”. Il turco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e, come ricorda la Gazzetta dello Sport, il mese di gennaio è ormai alle porte e i regolamenti parlano chiaro: con l’anno nuovo può legittimamente guardarsi intorno.

L’ultimo incontro avuto con l’entourage del giocatore risale a settembre e in quell’occasione i rossoneri avevano proposto a Calhanoglu un rinnovo a 3 milioni di euro. Il turco vuole uno stipendio che rispecchi le sue prestazioni in campo, perciò se il Milan non gli offre un rinnovo più corposo potrebbe decidere di ascoltare altre offerte.

Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: il Manchester ci prova

Le brillanti prestazioni di Calhanoglu anche in nazionale hanno fatto sì che su di lui piombassero le attenzioni dei maggiori club europei. La possibilità di poterlo prendere a parametro zero, inoltre, induce gli spasimanti a presentare offerte allettanti, nettamente superiori a quella presentata dal Milan.

Tra i tanti top club interessati a Calhanoglu c’è il Manchester United. I Red Devils sono disposti a offrirgli un ricco stipendio per i prossimi 5 anni. Ma il Manchester non è l’unica squadra perché per il turco si sono fatti avanti anche club spagnoli.

