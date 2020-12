Calciomercato, duello Milan-Roma per un centrocampista tedesco

A gennaio Julian Weigl lascerà il Benfica. In Italia Milan e Roma sono in pole



L’avventura di Julian Weigl in Portogallo sembra essere finita. Arrivato al Benfica quasi un anno fa, il classe 1995 ha totalizzato 34 presenze e messo a segno 2 reti. Il centrocampista torna ad essere accostato all’Italia, in particolar modo al Milan che negli anni passati ha provato a strapparlo al Borussia Dortumund. Sul giocatore, però, c’è da registrare l’interesse della Roma che vuole rinforzare la mediana considerando la possibile cessione di Diawara. A riferirlo è Calciomercato.com, che aggiunge come la richiesta del Benfica sia di 25 milioni di euro considerando che lo scorso gennaio sborsò 20 milioni per portarlo in Portogallo. Le due società vorrebbe prenderlo con la formula del prestito ma questo, al momento, non soddisfa il club lusitano.