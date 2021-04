Calciomercato Milan, rossoneri sull’attaccante del Marsiglia

Calciomercato Milan, un attaccante dalla Francia

Il Milan per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione punta anche verso attaccanti di esperienza. La dirigenza rossonera si sta guardando intorno da mesi per poter trovare l’uomo giusto da schierare in fase offensiva. L’ultima idea della dirigenza gioca nella Ligue 1, al Marsiglia.

Calciomercato Milan, idea Valere Germain

Il Milan è interessato a Valere Germain, attaccante del Marsiglia. Il francese tra pochi giorni spegnerà le 31 candeline ed è in scadenza di contratto con il club d’Oltremanica a fine stagione. A quanto trapela dai giornali francesi, una volta che andrà in scadenza, l’ex di Nizza e Monaco non avrà un rinnovo di contratto. Il Marsiglia non è intenzionato a rinnovarlo per questo diverse società si stanno muovendo per il giocatore: secondo l’Equipe il Milan sta facendo pressing per l’attaccante. Non solo i rossoneri, anche altre società della Serie A sono interessate all’attaccante: Genoa e Sampdoria.