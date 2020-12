Dall’Inghilterra, Milan: nel mirino un difensore del Tottenham

I dirigenti rossoneri stanno studiando più piste prima di affondare il colpo decisivo per rinforzare la difesa

Prosegue la caccia a difensore per Maldini e Massara. Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la difesa resta il principale reparto da rinforzare. Nella lista ci sono Lovato, Kabak e Simakan, nomi che ruotano in ottica Milan da molto tempo. Dall’Inghilterra, però, emerge un nuovo profilo. Secondo il The Sun, i dirigenti rossoneri stanno visionando con molta attenzione il colombiano del Tottenham, Davinson Sánchez. Con Josè Mourinho il classe 1996 non sta trovando molto spazio, appena 8 le presenze tra Premier League e Europa League. L’ex Ajax è al momento solo una riserva e per questo Sanchez è intenzionato a cambiare aria. Il suo contratto scade nel 2024, a Londra è arrivato per €42M ma la sua valutazione è scesa con il tempo. Il Milan può studiare un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Su Sanchez, aggiunge il The Sun, bisogna registrare anche la corte della Juventus, del Borussia Dortmund e del Liverpool.