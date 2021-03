Zlatan Ibrahimovic ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e, tenendo conto della sua volontà di restare al Milan, per Paolo Maldini il suo rinnovo può attendere. Per la dirigenza la priorità va data ad altri giocatori.

I primi nodi da sciogliere riguardano i rinnovi di Gigio Donnarumma e Calhanoglu. Sia il portiere che il trequartista turco, così come Ibra, hanno il contratto che decorre a giugno 2021.

Gigio e Calhanoglu potrebbero accordarsi con un altro club a parametro zero e il Milan, avendo tenuto conto di questa eventualità, sta monitorando i profili di Pierluigi Gollini e Zaccagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: presentata un’offerta per Dalot

Calciomercato Milan, colpo super in attacco: proposto uno scambio

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, desidera rinforzare ulteriormente il centrocampo del PSG. Il tecnico argentino ha le idee chiare e l’identikit tracciato corrisponde al profilo di Franck Kessié, giusto connubio di tecnica e forza fisica.

L’ivoriano è un caposaldo dello scacchiere di Stefano Pioli e non sarà facile per Leonardo arrivare a lui. L’unico modo per provare a convincere il Milan a fare a meno di lui è inserire una contropartita tecnica come Mauro Icardi.

L’attaccante argentino ha lasciato un ottimo ricordo in Italia con la maglia dell’Inter, e potrebbe rappresentare una soluzione di alto livello per la società rossonera però c’è un problema. L’argentino percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione e se non decide di dimezzarsi lo stipendio la trattativa difficilmente può decollare.