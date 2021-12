Calciomercato Milan, si tratta per il rinnovo: l’offerta di Maldini

Il 2021 di Rafael Leao è terminato anzitempo, il talento rossonero sarà costretto a fermarsi e a tornare dopo la sosta natalizia per via della lesione accusata nel match interno contro la Salernitana, stoppando il suo ottimo inizio di stagione col ‘Diavolo’.

Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, inoltre, i vertici dirigenziali milanesi stanno portando avanti le trattative che porterebbero il classe ’99 a prolungare il contratto con il club meneghino che attualmente lo lega al team fino al giugno del 2024 ad un ingaggio di circa 1,4 milioni di Euro annuali.

I dialoghi tra Maldini, Massara ed il super-procuratore del ventiduenne, vale a dire Jorge Mendes, sono avviati da tempo tanto che ci sarebbe già un’ intesa di massima sull’accordo per il proseguo del cammino insieme: 4 milioni più eventuali bonus da decifrare, questo sarebbe l’accordo verbale sancito tra le parti che ancora non è stato messo nero su bianco, ma il fatto che Leao si senta perfettamente al centro del progetto e che il Milan voglia proseguire con la permanenza dell’ex Lille in rossonero sono tutti presupposti che aumentano l’ottimismo in vista della più che probabile fumata bianca.