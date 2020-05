Calciomercato Milan, sirene inglesi per Bonaventura

Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, negli ultimi giorni accostato al Torino potrebbe continuare a giocare in Premier League con i Gunners.

Bonaventura entra in orbita Arsenal

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, vorrebbe dare maggiore intensità e qualità alla sua rosa aggiungendo giocatori a parametro zero di esperienza che possano dare il proprio contributo subentrando dalla panchina.

Il primo nome che spunta sul taccuino del club londinese, stando a quanto riportato dai colleghi di justarsenal, è quello di Giacomo Bonaventura. Il numero 5 rossonero ha un contratto in scadenza nel 2020 e date le sue qualità tecniche Arteta lo vorrebbe in squadra come vice di Lucas Torreira. La concorrenza è davvero tanta, ma la pista inglese potrebbe essere quella preferita dal centrocampista classe ’89.