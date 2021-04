Milan, obiettivo Soumaré: la richiesta del Lille

Per il centrocampo il Milan pensa al classe 1999 del Lille, Boubakary Soumaré. Spaventa la richiesta dei francesi

Il Milan guarda al campionato francese con molto interesse. Maldini e Massara seguono da tempo Florian Thauvin; l’attaccante del Marsiglia è in scadenza e i rossoneri restano in pole per il calciatore che sciglierà le riserve a breve. Non è da escludere, però, il possibile rinnovo.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, anche per il centrocampo si guarda alla Ligue1. Interessa Imran Louza, 21enne del Nantes, che dopo 27 presenze in campionato ha messo a segno 5 reti e 1 assist. Piace e non poco Boubakary Soumaré, classe 1999 del Lille. Il mediano è uno dei prezzi pregiati del LOSC e infatti per la cessione i francesi chiedono almeno 30 milioni di euro.